Metro Großhandelskonzern mit neuem Personalchef

Metro Deutschland meldet einen Wechsel in der Geschäftsführung. Die bisherige Personalchefin verlässt den Großhändler "in beiderseitigem Einvernehmen", so das Düsseldorfer Unternehmen. Ihr Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen.

Der Düsseldorfer Großhändler Metro Deutschland hat einen neuen Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor. Zum 1