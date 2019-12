Metro Kretinsky schickt einen Vertreter in den Aufsichtsrat

Kretinsky schickt einen Vertreter in den Aufsichtsrat

Großaktionär Daniel Kretinsky schickt sich an, einen Vertreter in den Metro-Aufsichtsrat zu entsenden. Der Italiener Marco Archelli soll künftig die Interessen des Investors in dem Gremium vertreten. Der Kandidat ist momentan für die tschechische Energie- und Industrieholding im Einsatz.

Metro-Chef Olaf Koch hatte auf der Bilanzpressekonferenz ganz beiläufig preisgegeben,