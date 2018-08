Migros-Märt in Wollerau Spezialitäten aus der Frischebox

Auf den Trend zum Wochenmarkt-Feeling im Supermarkt setzt die Genossenschaft Migros Zürich im "Migros-Märt" in Wollerau am Zürichsee. Der frischebetonte Supermarkt will mit besonderem Design, Bedientheken, Regionalität, Bio-Ware und Spezialitäten punkten, die es in keinem anderen Migros-Markt gibt.

