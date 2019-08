Milliarden-Deal Alibaba will Kaola kaufen

Alibaba will Kaola kaufen

Alibaba kommt Amazon in die Quere: Alibaba will offenbar den chinesischen Online-Händler Kaola übernehmen. Von einem Kaufpreis von 2 Mrd. USD ist die Rede. Zuvor war bereits Amazon an einem Deal mit Koala interessiert.

Im Konkurrenzkampf der beiden Online-Giganten Amazon gegen Alibaba verbuchen offenbar die Chinesen einen Punktsieg. So ist Alibaba dabei, das chinesische E-Commerce-Untern