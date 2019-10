Milliarden-Deal Metro verkauft China-Geschäft

Metro gibt sein China-Geschäft an die chinesische Wurmei Technology Group ab. Mit dem Milliardenerlös wollen die Düsseldorfer ihr Wachstum als Großhändler in Europa ankurbeln.

Der Handelskonzern Metro verkauft sein China-Geschäft und will mit dem Milliardenerlös sein Wachstum als Großhändler in Europa ankurbeln. Die gesamte Beteiligung des Konzerns an