Milliardendeal Delivery Hero kauft südkoreanischen Essenslieferanten

Der Bestellplattform-Betreiber Delivery Hero stärkt seine Präsenz in Asien. Die Berliner, die in Deutschland nicht mehr aktiv sind, haben die Mehrheit am Unternehmen Woowa übernommen.

