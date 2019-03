Mini-Store Lidl Express in USA wiederbelebt

Lidl Express in USA wiederbelebt

Vor zwei Jahren hat Lidl sein Multichannel-Format Express in Deutschland noch vor dem Start wieder beerdigt. Nun feiert Lidl Express eine kleine Wiederauferstehung: In den USA hat der Discounter unter dem Namen einen Mini-Shop mit Self-Checkout eröffnet.

An seinem US-Hauptsitz in Arlington, Virginia, hat Lidl in dieser Woche einen Kleinflächenmarkt eröffnet. Der "Lidl Express" verkau