Mobile Payment Bundesrat stimmt "Lex Apple Pay" zu

Deutschland will Apple per Gesetz zwingen, die NFC-Schnittstelle des iPhones für konkurrierende mobile Zahlungslösungen zu öffnen. Die Länderkammer nahm eine entsprechende Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes an. Die Deutsche Kreditwirtschaft begrüßt die Regelung.

Deutschland reguliert den Markt für mobile Zahlungslösungen. Der Bundesrat stimmt