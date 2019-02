Nach Zusammenschluss mit Karstadt Verdi macht vor Betriebsversammlungen bei Kaufhof Druck

Galeria Kaufhof informiert die Beschäftigten am Mittwoch in Betriebsversammlungen über die geplanten Maßnahmen zur Sanierung des Warenhauses. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft Verdi mahnen im Vorfeld ein "nachhaltiges Zukunftskonzept" an.

Beim Galeria Kaufhof sollen die Mitarbeiter an den Standorten am Mittwoch über die Zukunft des Unternehmens informiert werden. Der Vorsitz