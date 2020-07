Nationaler Vorstoß Polen plant staatliche Lebensmittelholding

Die polnische Regierung will mehr als 40 staatlich geführte Betriebe aus der Lebensmittelbranche in einer Holding vereinigen. Die Eingliederung der Konsumgenossenschaften würde eine direkte Integration in den Einzelhandel bedeuten. Damit will die Regierung die heimische Landwirtschaft schützen.

Die polnischen Konsumgenossenschaften wollen sich am Aufbau der vom Ministerium für