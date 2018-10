Neuausrichtung Kaufland will Demeter-Kunden anziehen

Kaufland will Demeter-Kunden anziehen

Kaufland will mehr im Bio-Geschäft mitmischen. Der Großflächenbetreiber führt Listungsgespräche mit Demeter und verspricht sich davon, mit dem Premium-Biosiegel neue Kundengruppen anzuziehen.

Was Real kann, will auch Kaufland. Nun verhandelt auch der SB-Warenhausbetreiber nach LZ-Informationen mit dem Demeter-Verband, der die strengsten Kriterien an eine biologisch-dynami