Neue Eigenmarke Lidl bringt "superfaire" Schokolade

Lidl führt eine rückverfolgbare Fairtrade-Schokolade und somit die erste Handelsmarke dieser Art in Deutschland ein. Die Idee erinnert an ein Markenprodukt aus den Niederlanden.

Ab nächster Woche Montag erhält beim Discounter Lidl eine neue Variante der Schokoladen-Eigenmarke Fin Carré Einzug. Unter dem Label "Way To Go" gibt es ab 16. März die vier Geschmackssorten