Neue Entgeltstrukturen Real steht vor dem Umbruch

Die Pläne stehen, jetzt will Real in den kommenden Wochen die Voraussetzung für eine neue Firmenstruktur schaffen. Das Angebot von Verdi, erneut in Tarifverhandlungen einzusteigen, will Real erst prüfen, nachdem der Übergang in die Metro Services perfekt ist.

Bei Real werden die Karten neu gemischt. Das Unternehmen hat auf die Aufforderung von Verdi, in Tarifverhandlungen f&uum