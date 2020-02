Neue Gewichtung Signa baut Handelsgeschäft aus

Für die Signa-Gruppe gewinnt das Handelsgeschäft an Bedeutung: Der Konzern erzielt in der Sparte zweistellige Umsatzzuwächse und will kräftig in das Business investieren.

René Benko treibt den Umbau seines Firmenimperiums voran: Die Gewichte innerhalb der Signa-Gruppe des Unternehmers verschieben sich zunehmend vom reinen Immobilien- hin zum Handelsgeschäft. Auch da