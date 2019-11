Ideen für die Fläche So will der Handel neue Impulse setzen

So will der Handel neue Impulse setzen

Es muss nicht immer nur Handel sein: Der britische Warenhaus-Betreiber Selfridges hat ein Kino aufgemacht, direkt in seinem Laden in der Oxford Street in London. Das Unternehmen geht voll mit dem Trend – einige der spannendsten Beispiele für Flächennutzungskonzepte im Überblick.

Der Trend geht zum Verbrauchermarkt. Die Verkaufsstätten werden kleiner, große SB-Waren-