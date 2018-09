Neue Märkte Lidl expandiert in Rumänien

Lidl expandiert in Rumänien

Lidl drückt in Rumänien auf die Tube: Mit gleich 20 neuen Märkten in diesem Jahr geht die rasante Expansion dort weiter. Dabei zieht es den Discounter nicht nur in die Städte, auch der ländliche Raum erscheint ihm attraktiv.

Lidl forciert seine Expansion in Rumänien: Im Laufe des Jahres sollen 20 Märkte neu hinzukommen. Dies berichtet ein lokales Nachrichtenportal