Neue Markenkampagne Metro umwirbt Selbstständige

Der Großhändler Metro rückt den Kunden ins Zentrum der Markenkommunikation: Unter dem Claim "Your Success is our Business" starten die Düsseldorf eine neue Kampagne, die in mehr als 20 Länder ausgerollt wird.

Metro startet in dieser Woche eine internationale Markenkampagne für sein Großhandelsgeschäft, die nach und nach in mehr als 20 Ländern eingef&uu