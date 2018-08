Neue Strategie Aldi geht gegen Verpackungsmüll vor

Aldi Nord und Süd sagen dem Verpackungsaufkommen den Kampf an. In einer gemeinsamen Strategie wollen sie in den kommenden Jahren den Materialeinsatz für Eigenmarken-Verpackungen verringern und diese reycylingfähig machen. Mit solchen Vorstößen sind die Discount-Schwestern nicht alleine, die Ziele aber ambitioniert.

Aldi Nord und Süd haben eine gemeinsame Verpackungsst