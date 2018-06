Neue Strategie Intersport will seine Händler profitabler machen

Intersport will seine Händler profitabler machen

Der Händler-Verbund Intersport verpasst sich eine neue Strategie, um Frequenz- und Umsatzverluste abzufedern. Unter dem Namen "One Intersport" sind unter anderem ein einheitlicher Auftritt der Läden und eine neue Führungsstruktur geplant.

Mit einem neuen Konzept und neuen Strukturen will Intersport seine Händler profitabler machen. Am Rande der Outdoor-Messe in Friedrichshafen a