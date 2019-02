Neue Zentrale Amazon verwirft HQ-Pläne für New York

Amazon verwirft HQ-Pläne für New York

Amazon wird doch keine Firmenzentrale in New York errichten. In der Stadt hatte sich zuvor immer mehr Widerstand gegen die Pläne des Online-Händlers gebildet, im Stadtteil Queens ein weiteres Hauptquartier zu errichten. Eine Alternative soll erst einmal nicht gesucht werden.

Amazon hat seine Pläne für einen neuen großen Standort in New York gestrichen. Der weltgrö&szl