Neuer Laden Zalando eröffnet Beauty-Store in Berlin

Es ist der Angriff auf Douglas und Co.: Zalando eröffnet am Samstag in Berlin-Mitte seine erste Beauty-Station, in der der Online-Händler Kosmetik auf 160 qm verkauft. So sieht der erste Laden aus.

Eine Mischung aus hochwertig und trendig - so stellt sich Zalando den Verkauf von Kosmetik im Offline-Geschäft vor. Der Online-Riese eröffnet in Berlin-Mitte morgen seine erste Beauty