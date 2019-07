Neues Ladenkonzept Penny modernisiert tschechische Filialen

In der Nähe von Berlin testet Penny neue Store-Designs in Deutschland. In Tschechien modernisiert die Rewe-Tochter ihre Läden gerade nach diesem Muster.

Die Rewe-Tochter Penny setzt in Tschechien ein neues Store-Konzept um. Der Discounter hat schon 150 der 380 Filialen in dem Land modernisiert. Weitere 40 Märkte sollen laut dem Rewe-Mitarbeitermagazin One in diesem Jahr folgen. Das v