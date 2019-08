Neunmonatsbilanz Douglas baut Online-Umsatz weiter aus

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres kann der Parfümeriebetreiber Douglas seinen E-Commerce-Umsatz weiter steigern. CEO Tina Müller will zudem in weitere Länder expandieren.

Das Online-Geschäft bleibt der wichtigste Wachstumsbereich für Douglas. Der E-Commerce-Umsatz stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres (bis Ende Juni) um 38,9 P