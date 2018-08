Neue Produkte Wie Aldi in den USA sein Angebot auffrischt

Wie Aldi in den USA sein Angebot auffrischt

Aldi Süd bläst zur großen Frischeoffensive in den USA: Bis Anfang kommenden Jahres erweitert der deutsche Discounter das Sortiment um Bio, Ready-to-Eat und Convenience in den 1.800 landesweiten Filialen. Dafür schafft Aldi zusätzliche Kühlflächen in den Läden. Insgesamt ein Fünftel der Produkte soll im Vergleich zum Vorjahr erneuert werden.