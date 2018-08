Nielsen-Studie Diese Faktoren verändern global das Konsumverhalten

Convenience-Produkte verzeichnen eine immer stärkere Nachfrage. Verbraucher konsumieren zunehmend außerhalb der eigenen vier Wände. Doch warum ist das so? Nielsen versucht in seiner Studie "The Quest for Convenience" eine Antwort darauf zu finden.

Immer mehr Verbraucher suchen Produkte, die das Leben vereinfachen und bequemer machen. Kaufentscheidungen verändern sich in Zeiten