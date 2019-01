Nonfood Kaufland nimmt zwei weitere Bekleidungsmarken ins Sortiment

Kaufland verfeinert sein Bekleidungssortiment erneut: So bietet der Großflächendiscounter bald zwei weitere Bekleidungsmarken für Frauen und Männer an. Angepasst an die Jahreszeiten wechselt das Angebot, eine Kategorie soll es aber dauerhaft geben.

Kaufland erweitert sein Nonfood-Sortiment um zwei weitere Eigenmarken bei Bekleidung. Unter den Namen Oyanda (für Frauen) und