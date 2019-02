Obst und Gemüse Real schafft Plastikbeutel komplett ab

Real setzt noch mehr auf Nachhaltigkeit: Bis Ende 2020 soll es keine Plastikbeutel mehr in der Obst- und Gemüseabteilung geben. Dafür stehen Kunden Mehrwegnetze oder Papiertüten zur Verfügung.

Neben vielen anderen aus der Branche will auch Real einen Beitrag zur Plastikreduzierung leisten. Im Zuge dessen will der SB-Warenhausbetreiber bis 2020 seine Plastikbeutel in der Obst- un