Online-Geschäft Bringmeister zieht Basic an Land

Bringmeister zieht Basic an Land

Bringmeister bringt das Sortiment von Basic ins Netz zurück. Edekas Lieferdienst nimmt die Bio-Eigenmarke in Berlin und München ins Angebot.

Edeka dehnt die Zusammenarbeit mit dem Bio-Händler Basic nun auch auf das Online-Geschäft aus: So hat der Lieferdienst Bringmeister in Berlin und München Eigenmarken-Artikel des Bio-Fachhändlers in sein Sortiment aufgenommen. Bas