Online-Händler Coronavirus-Fall bei Amazon in Seattle

Coronavirus-Fall bei Amazon in Seattle

Nahe am Hauptsitz von Amazon in den USA ist bei einem Mitarbeiter des Online-Händlers das Coronavirus festgestellt worden. In der Region beschäftigt der Konzern mehr als 50.000 Personen.

