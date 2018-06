Online-Handel AO will Sortiment auf Computer ausweiten

AO will Sortiment auf Computer ausweiten

Neben Haushaltsgeräten, Weißer Ware und Hifi-Produkten will der britische Online-Elektronikhändler AO in Deutschland noch in diesem Jahr Computer, IT-Hardware und Smart-Home-Produkte anbieten. Das soll unter anderem den Weg für schwarze Zahlen auf dem Kontinent frei machen.

