Online-Handel Amazon setzt Mindestlohn für US-Mitarbeiter auf 15 Dollar hoch

Amazon geht in Sachen Mindestlohn in die Offensive: Wenige Monate nachdem Konkurrent Walmart den Lohn in den USA angehoben hatte, zieht der Online-Riese dort nach – und wirbt gleichzeitig auch für eine gesetzliche Erhöhung.

