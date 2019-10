Online-Handel Amazons Umzugspläne in Berlin könnten platzen

Amazons Umzugspläne in Berlin könnten platzen

Baustadtrat und Bauherr streiten an der Spree über den Bau eines Hochhauses, in das Amazon 2023 als Mieter einziehen will. Einspruch gegen das Bauvorhaben erhebt sogar die Bundeswehr.

Amazons Umzugspläne in Berlin könnten ins Wanken geraten. Der Bauherr des Hochhauses "Edge East Side Berlin", in dem Amazon Räume mieten will, und der zuständige Baustadtrat&n