Online-Handel Hit testet Bücherverkauf per Whatsapp

Hit testet in Kooperation mit der Mayersche-Buchhandelstochter B.O.B – Best Of Books seit Kurzem in zwei Märkten ein neues Angebot: Kunden können Bücher per Whatsapp bestellen und dann im Markt abholen. Mit diesem Service ist Hit Vorreiter im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Zwischenzeitlich sind weitere Märkte von Famila Nordost und Edeka Cramer hinzugekommen.

Der stat