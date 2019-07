Online-Handel Verdi zweifelt an Amazons Job-Offensive

Verdi zweifelt an Amazons Job-Offensive

Amazon will noch in diesem Jahr 2800 neue Stelle in Deutschland schaffen. Die Gewerkschaft Verdi bezweifelt dies und wirft dem Konzern Intransparenz vor.

Die Gewerkschaft Verdi zweifelt an Amazons Ankündigung in Deutschland noch 2019 mehr als 2800 neue, unbefristete Arbeitsplätze zu schaffen. "Es werden keine zusätzlichen Stellen geschaffen, sondern es wird lediglich die Vertragsart