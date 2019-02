Online-Supermarkt Brand in einem Ocado-Lager

Brand in einem Ocado-Lager

Wegen eines Großbrands in einer Lagerhalle erwartet der britische Online-Lebensmittelhändler Ocado Umsatzeinbußen. Der Aktienkurs ist zweistellig eingebrochen.

Nach einem Brand in einem Fulfilmentcenter des britischen Online-Supermarktbetreibers Ocado sind die Aktien des Unternehmens an der Börse ins Rutschen geraten. Am Donnerstag stand die Aktie zeitweilig mehr als 13