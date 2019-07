Online-Supermarkt Picnic treibt Expansion in NRW voran

Picnic treibt Expansion in NRW voran

Picnic steht in zwei weiteren Städten in den Startlöchern. Ab Ende August ist der Lieferservice des niederländischen Start-ups rechtsrheinisch in den beiden Städten Langenfeld und Monheim verfügbar.

