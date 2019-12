Organisationsstruktur Hofer beherrscht die Süd-Regionen

Aldi Süd verändert seine Organisationsstrukturen: Die österreichische Tochter Hofer kontrolliert nun alle Anteile an den neuen Verwaltungs-SEs, die damit enger an die Salzburger Konzernzentrale angebunden sind. Die Familienstiftungen hingegen sind nicht mehr direkt an den neuen Gesellschaften beteiligt.

