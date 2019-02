Partnersuche Metros Verkaufspläne in China werden konkreter

Metros Verkaufspläne in China werden konkreter

Offenbar will Metro die Mehrheit des China-Geschäfts an einen lokalen Partner abgeben. Laut eines Agenturberichts soll es dabei um einen Anteil von bis zu 80 Prozent gehen. Mit einem Verkauf wird in den nächsten Monaten gerechnet.

Der Handelskonzern Metro ist Kreisen zufolge bereit, einen Mehrheitsanteil an seinem China-Geschäft an lokale Bieter zu verkaufen. Dabei könne es auch