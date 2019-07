Personalabbau Media-Markt-Saturn streicht jede sechste Verwaltungsstelle

Der Elektronik-Händler Media-Markt-Saturn baut in Zentrale und Verwaltung 600 von 3500 Stellen ab. Damit will die Ceconomy-Tochter Doppelstrukturen auflösen und jährliche Einsparungen in dreistelliger Millionenhöhe realisieren.

Europas größter Elektronik-Händler Media-Markt-Saturn streicht in der Zentrale und der Verwaltung in Ingolstadt und München 600 der