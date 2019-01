Personalabbau Tengelmann macht Zentrale dicht

Tengelmann entlässt im Zuge der Neuausrichtung die meisten seiner Holding-Mitarbeiter Zentrale in der Wissollstraße wird geschlossen Holding zieht an neuen Standort in Mülheim

Tengelmann plant den Großteil seiner Mitarbeiter in der Holding zu kündigen. Wie das Handelsunternehmen mitteilt, sollen die meisten der rund 250 Stellen in der Zentrale im Zuge einer Neuausrichtu