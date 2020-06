Personalwechsel Müller tauscht Stiftung komplett aus

Erwin Müller will wieder Ruhe in seine Nachfolgeregelung bringen. Nach der Trennung von Stiftungsvorstand Walter Schiefer zieht sich der Unternehmer aus gemeinsamen Investments zurück. Nun kehrt Wirtschaftsprüfer Arndt Geiwitz in die Stiftung zurück.

Erwin Müller (87) tauscht nach LZ-Informationen seinen Stiftungsvorstand komplett aus. Der Drogerie- und Warenhausunternehmer