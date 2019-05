Pilotphase gestartet Lidl bringt Loyalty-Programm nach Deutschland

Der Discounter Lidl testet sein Loyalty-Programm "Lidl Plus" nun erstmals in Deutschland. Erste Region ist Berlin und Brandenburg - zunächst für Mitarbeitern als Testpersonen, ab Sommer für alle Kunden. Das Smartphone-System gibt Kunden Rabatte, erlaubt aber auch individualisierte Angebote. Außerdem kann Lidl damit in großem Maßstab in die Big-Data-Auswertung