Pilotprojekt Picnic liefert jetzt auch am Morgen

Picnic liefert jetzt auch am Morgen

In einem neuen Pilotprojekt testet Picnic morgendliche Lieferzeitfenster in Mönchengladbach und Viersen. Der Online-Supermarkt will damit nicht nur weitere Privatkunden für sich gewinnen.

Picnic führt testweise weitere Lieferzeitfenster ein: Ab dieser Woche können Picnic-Kunden ihre Bestellung bereits zwischen 8 Uhr und 14 Uhr erhalten, meldet der E-Food-Spezialist am Monta