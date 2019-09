Plastikreduktion Edeka rüttelt mit drastischem Werbevideo auf

Das Thema Plastikminimierung steht derzeit im LEH ganz oben auf der Agenda. In der Werbung hat es bislang aber kaum eine große Rolle gespielt. Bis jetzt. In einem Werbespot rückt Edeka diesen Aspekt nun in den Mittelpunkt – und setzt dabei auf eine aufrüttelnde Story.

Die Reduktion von Plastikverpackungen ist eines der zentralen Themen von Händlern – auch von Edeka.