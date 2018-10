Plattform-Strategie Zalando baut Offline-Kooperationen aus

Bis Jahresende will der Online-Händler Zalando hierzulande 600 stationäre Läden an seine Plattform anbinden, aus denen Kunden noch schneller beliefert werden können. Das ist aber nur der Anfang: Nicht nur in Deutschland, auch im Ausland will der Mode-Spezialist dieses Modell ausrollen.

Unter Hochdruck arbeitet der Online-Modehändler Zalando daran, mehr stationäre H&aum