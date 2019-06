Preisgekrönte Kampagnen Das sind die spannendsten Gewinner der Cannes Lions aus Handel und Konsumgüterindustrie

Die diesjährigen Cannes Lions, das weltgrößte Kreativfestival, sind seit wenigen Tagen Geschichte. Viele der Kreationen, die dort ausgezeichnet werden, gehören in die erste Liga, was die internationale Werbeszene derzeit zu bieten hat. Und sie gelten als wegweisend, in welche Richtung sich Werbung entwickeln wird. Die LZ hat sich sämtliche Löwengewinner angescha