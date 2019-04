Pressekonferenz HDE berichtet über Stimmung in Branche

Was erwartet die Branche für das laufende Jahr? Der Handelsverband gibt heute seine Erwartungen für 2019 bekannt.

Der Handelsverband HDE informiert am Mittwoch über den Start des deutschen Einzelhandels in das laufende Jahr. Bei der Pressekonferenz in Düsseldorf will HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth auch einen Ausblick auf die Erwartungen der Branche für das