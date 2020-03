Pricing Lidl senkt dauerhaft Preise in Polen

Lidl senkt dauerhaft Preise in Polen

Lidl Polska gibt die anstehende Absenkung der Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel weiter. Lidl-Eigenmarken-Artikel kosten in Polen zum Teil genau so viel wie in Deutschland. Der Discounter erzielt eine Vorsteuerrendite von knapp sechs Prozent, dies ist weit über dem Marktdurchschnitt.

Lidl senkt in Polen dauerhaft die Preise von 300 Eigenmarken-Produkten. Damit setzt der rasch expandi