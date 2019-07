Prime Day Streik bei Amazon in den USA

Streik bei Amazon in den USA

In den USA droht Amazon Ärger von Seiten der Belegschaft: Ein Lager des Online-Händlers in Minnesota wird am Prime Day für Stunden bestreikt. Die Beschäftigten fordern bessere Arbeitsbedingungen.

Während Prime-Kunden der Schnäppchenjagd am Aktionstag Prime Day (15. und 16. Juli) von Amazon entgegenfiebern, bereiten einige Mitarbeiter des Online-Händlers in den USA