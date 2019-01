ProSiebenSat.1-Tochter Finanzinvestor erhöht Anteile an NuCom

Finanzinvestor erhöht Anteile an NuCom

Anteilstausch bei der ProSiebenSat.1-Tochter Nucom: Der Investor General Atlantic bringt seine Anteile an einem Internet-Portal ein und stockt damit die Beteiligung bei Nucom auf.

Der US-Finanzinvestor General Atlantic erhöht seine Anteile an der ProSiebenSat.1-Tochter NuCom von 25,1 auf 28,4 Prozent. Dafür bringt General Atlantic seine Anteile an dem Internet-Portal Aroundhome in NuCom